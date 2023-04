Ddl concorrenza, Anva Confesercenti: “No a documento ambulanti condiviso anche da Europa” (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente Innocenti: "Se non si chiude la partita concessioni ci sarà un problema visto che sono quasi tutte scadute" “La categoria degli ambulanti è rimasta sorpresa che, per la seconda volta, la nuova legge sulla concorrenza segna il passo. Avevano già un documento che garantiva tutto e tutti, preparato e condiviso da tutti, Europa compresa, che era stato iniziato e definito da Pichetto Fratin quando era viceministro del governo Draghi. Lo stesso documento è stato riportato in Consiglio ma è stato deciso di cambiarlo, con il rischio di far entrare in infrazione l’intera categoria e, quindi, non so che fine farà il Pnrr”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Maurizio Innocenti, presidente di Anva Confesercenti, l’associazione più rappresentativa delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente Innocenti: "Se non si chiude la partita concessioni ci sarà un problema visto che sono quasi tutte scadute" “La categoria degliè rimasta sorpresa che, per la seconda volta, la nuova legge sullasegna il passo. Avevano già unche garantiva tutto e tutti, preparato eda tutti,compresa, che era stato iniziato e definito da Pichetto Fratin quando era viceministro del governo Draghi. Lo stessoè stato riportato in Consiglio ma è stato deciso di cambiarlo, con il rischio di far entrare in infrazione l’intera categoria e, quindi, non so che fine farà il Pnrr”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Maurizio Innocenti, presidente di, l’associazione più rappresentativa delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : @GiorgiaMeloni ?Ritardi nel Pnrr ?Aumento degli sbarchi ?Nessun ddl concorrenza ?Norme discriminatorie ?Norme meno… - sole24ore : Ok Cdm a decreti siccità e Pa: oltre 2mila assunzioni per forze dell’ordine. Ricercatori, fino al 30% di stipendio… - MarinaMana1 : RT @Phastidio: E anche nel cdm di ieri, il ddl concorrenza slitta al prossimo - Giornaleditalia : Ddl concorrenza, Anva Confesercenti: 'No a documento ambulanti condiviso anche da Europa' - albegiov : RT @Phastidio: E anche nel cdm di ieri, il ddl concorrenza slitta al prossimo -