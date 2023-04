Davide Ferrerio | l’aggressore | “Non volevo ucciderlo | anch’io sono una vittima”

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Nonucciderealtrimenti avrei infierito sul suo corpo, invece gli ho dato un pugno e una ginocchiata. Ho picchiato perché ero nervoso”. È quanto ha dichiarato al pubblico ministero che lo interrogava Nicolò Passalacqua, il 23enne di Colleferro accusato di tentato omicidio aggravato dai motivi futili e abbietti per l’aggressione al giovane bolognese, avvenuta l’11 agosto dello scorso anno nel centro cittadino di Crotone. All’udienza preliminare che è iniziata questa mattina davanti al giudice Elvezia Cordasco con il rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna, il pm Pasquale Festa avrebbe dovuto tenere la sua requisitoria e quantificare la pena da infliggere a Passalacqua ma il lungo interrogatorio dell’imputato ha monopolizzato l’intera udienza per ...

