(Di venerdì 7 aprile 2023) Sulla pista da ballonon se la cava altrettanto bene che in un campo da calcio. Basta vedere questopubblicato su Instagram dalla moglieper rendersene conto: l’ex star del pallone si cimenta con i passi della(noto ballo latinoamericano, ndr) ma ilnon è proprio dei migliori. Al contrario, l’ex Spiece Girl ancheggia sinuosamente sui tacchi vertiginosi, muovendosi a ritmo di danza già nel parcheggio della scuola di ballo: “Io,e Harper (la figlia) andiamo are lasi sta riscaldando nel parcheggio. Non vedo l’ora di vedere ladi“, dice nel filmato. Quindi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : David Beckham balla la salsa ma il risultato è disastroso. E Victoria lo prende in giro – VIDEO - angel_masini : Capisci che il mondo sta andando a puttane quando tua sorella minore inizia a dire che @Harry_Styles è più bello di… - squashdel : @GevCrypto @1winPro David Beckham. Lionel Messi. Alessandro Del Piero. Steven Gerrard. Christiano Ronaldo. Wayne… - SaCe86 : David e Victoria Beckham, il ballo di coppia è virale. Video | Video - FilippoCarmigna : David Beckham a lezione di salsa, che doti da ballerino! -

Belli, bravi, già ricchi e già famosi,e Victoria furono l'esempio che le favole, quelle con il lieto fine, erano (e sono) sempre possibili. Magari non frequenti, soprattutto in un mondo che sembra girare vorticosamente su se stesso ...Si pensi a Eminem ma anche ae Brad Pitt . Complice l'arrivo al cinema, a luglio, del film su Barbie (e Ken), i sono tornati più che mai. Li abbiamo già visti su e Maluma . Mentre la ...ha provato a cimentarsi in un celebre ballo latino - americano. Ma va detto che molto probabilmente la danza non rientra tra i suoi talenti. Pur essendo stato uno dei più grandi ...

David Beckham a lezione di salsa, che doti da ballerino! TGCOM

Belli, bravi, già ricchi e già famosi, David e Victoria furono l’esempio che le favole, quelle con il lieto fine, erano (e sono) sempre possibili. Magari non frequenti, soprattutto in un mondo che ...Per cucinare un ottimo ragù alla bolognese c’è un ingrediente segreto che forse non ti aspettavi: il tappo di sughero. O almeno questo è quello che sostiene Brooklyn Beckham, il figlio 24enne di David ...