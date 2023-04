Daniele Dal Moro e Oriana: un gesto spiazza il web. È polemica social (Di venerdì 7 aprile 2023) Nuove polemiche social scaldano il web. Stavolta è Daniele Del Moro al centro dei rumors A pochi giorni dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, continuano le polemiche circa la relazione tra Daniele del Moro e Oriana. Sembra che i due facciano ormai coppia fissa e che i fan della coppia continuino a crescere a dismisura. Tuttavia il web non crede nelle buone intenzioni di Daniele e a seguito di un gesto eclatante da parte del vippone nei confronti della latina, i social sobbalzano. Il gesto di Daniele Stando a quanto riporta Deianira Marzano, Daniele avrebbe regalato ad Oriana 18 rose rosse per scandire i giorni in cui i due sono stati separati ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Nuove polemichescaldano il web. Stavolta èDelal centro dei rumors A pochi giorni dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, continuano le polemiche circa la relazione tradel. Sembra che i due facciano ormai coppia fissa e che i fan della coppia continuino a crescere a dismisura. Tuttavia il web non crede nelle buone intenzioni die a seguito di uneclatante da parte del vippone nei confronti della latina, isobbalzano. IldiStando a quanto riporta Deianira Marzano,avrebbe regalato ad18 rose rosse per scandire i giorni in cui i due sono stati separati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - LaVeritaWeb : Dalla protezione dell’allevamento di mucche e maiali dipende la filiera lunga del made in Italy che vale circa 80 m… - gwanheda : RT @fanpage: Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni ex inquilin… - SignaniAlba : RT @alessiaamanim: Tutti parlano della felicità che si merita la Bebè, ma nessuno che parla della felicità che si merita Daniele, la felici… -