Dana White | “Una collaborazione UFC-WWE? Vi dico come la penso”

(Di venerdì 7 aprile 2023) E’ oramai cosa fatta l’accordo che prevede che lae la UFC siano praticamente “sotto lo stesso tetto”. Molti fan delle due federazioni si aspettano molto da questa unione delle forze soto l’aspetto gestionale e tanti sognavano un coinvolgimento fra gli atleti delle due specialità in una sorta di super show. A smorzare gli entusiasmi ci ha pensato, volto iconico della federazione di arti marziali miste piu’ importanti al mondo. No crossover “La differenza tra la UFC e laè che loro si basano sull’intrattenimento. Hanno atleti incredibili che fanno grandi cose sul quadrato ma si sa che li è tutto scripted. In UFC la competizione è pura ed è tutto reale. Quindi inutile aspettarsi un qualsiasi tipo di crossover tra le due fazioni.“

Per molti sembrava un'utopia, ma alla fine è diventata realtà: la WWE di Vince McMahon è stata ufficialmente venduta e si fonderà con la UFC (Ultimate Fighting Championship) diin un unico,...Resta al proprio posto anche, presidente dell'Ufc, e Nick Khan, Ceo della Wwe, che dirigerà gli affari del wrestling. Il consiglio di amministrazione sarà composto da undici componenti, ...

Dopo l'annuncio dell'acquis ...la compagnia che detiene già la UFC di Dana White. Dopo aver ufficializzato l'accordo per la cessione del 51% delle azioni della sua WWE, Vince McMahon sarebbe tornato in carica come leader del ...