Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Dana Saber spara a zero contro Antonella: “Seguire il vento” #gfvip #gfvip7 #donnalisi #fiorde #DanaSaber - Pall_Gonfiato : #GFVIP, la frecciatina di #DanaSaber ad #AntonellaFiordelisi: 'Mi sono sentita con lei ma nulla di che. Lei ed Edoa… - Novella_2000 : Dana Saber lancia una frecciatina ad Antonella Fiordelisi: nessun rapporto post GF Vip? #donnalisi - Domenic51648771 : Antonella Fiordelisi gelata da Dana Saber | Angolo delle Notizie - LauraCBo : @vivailtrashhh Si era nel gruppo di Dana saber.. un Mattia .parlo del quadro -

Ex Vippona contro i Donnalisi: frecciatina ad Antonella Fiordelisi Tra loro c'è anche, la quale nelle passate ore, attraverso le sue Instagram Stories ha lanciato alcune frecciatine ai ...... da 40,5 MILA follower a 126 MILA (+85,5 MILA) Vip ingresso 19 Dicembre 2023: Andrea Maestrelli: da 7.690 follower a 52,4 MILA (+44.710 MILA): da 4.245 follower a 15,5 MILA (+11.255 MILA) ......in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ...

Dana Saber lancia una frecciatina ad Antonella Fiordelisi Novella 2000

Dana Saber in queste ultime ore ha lanciato una frecciatina ad Antonella Fiordelisi. Ecco le sue parole e il video.Gf Vip 7, ex Vippona contro i Donnalisi: “Devono seguire il vento…”. Il Gf Vip 7 si è concluso da pochi giorni e ora tutti gli ex protagonisti ...