Damiano dei Måneskin sbalordisce i fan | il drastico cambiamento

Leggi su dilei

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ancora una voltaDavid, frontman dei, ha lasciato tutti senza parole: l’artista, infatti, ha deciso di cambiare nuovamente il suo look, dopo essersi rasato i capelli. Un cambio provvisorio? Su Instagram, il cantante ha scritto: “Ready for my NSYNC era”. Capelli ancora rasati, ma non sono più neri, bensì biondi. Uncambio di look rispetto agli anni passati.David cambia look: la foto su Instagram Il frontman deinon ha mai nascosto il suo desiderio di cambiare. In questi ultimi anni, infatti, lo abbiamo visto con i capelli lunghi – iconici, a dir poco – e poi con i capelli corti, fino a quando non ha scelto di rasarli del tutto. E adesso li ha anche decolorati, optando per il biondo. Del resto, non è solo un cantante, ma è anche una fonte di ispirazione per il ...