Damiano dei Maneskin è stato palpato nelle sue parti intime da un fan al Forum di Assago

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Whoopsee_it : Un fan tocca le parti intime di Damiano David durante il concerto dei Maneskin a Milano. Sui social piovono le crit… - antoniorosato72 : Måneskin, fan tocca le parti intime di Damiano durante il concerto: la reazione alla molestia. Era successo a Blanc… - TuttoSuMilano : Damiano dei Maneskin molestato durante il #concerto... - milano_today : #Damiano dei #Maneskin molestato durante il concerto a #Milano: una ragazza gli palpa le parti intime - pansopher1 : RT @ilmessaggeroit: Damiano dei Maneskin cambia look, capelli rasati e biondo platino: fan deluse. «Fa di tutto per diventare brutto. Ma pe… -

... ma stavolta Guido e Filippo potrebbero scoprire il perchécontinui scontri tra le loro mogli. ...scopre con dolore che Viola ed Eugenio sono tornati insieme mentre il Palladini, furibondo ......Måneskin e a subirlo è stato proprio il frontman della band. Durante un live al Mediolanum Forum di Assago una persona dal pubblico che si trovava in prima fila ha allungato le mani su, ...Brutto incidente perManeskin al concerto che si è tenuto al MediolanumForum di Assago (Milano). Il frontman della band, durante un momento dello show in cui si è messo a cantare a distanza ravvicinata ai fan, ...

Damiano dei Maneskin cambia ancora look e si fa biondo: le foto sui social La Gazzetta dello Sport

Damiano poteva tranquillamente abbandonare il concerto e invece non l’ha fatto”. Al momento il cantante dei Maneskin non ha ancora detto nulla a riguardo anche se il tema, come detto, è stato già ...e si rasò, ora Damiano dei Maneskin si fa biondo platino. Stavolta il materiale su cui potersi sbizzarrire era davvero poco. Infatti Damiano aveva già una rasatura bella e fatta così l'unica cosa che ...