Damiano dei Måneskin cambia (ancora) look e si decolora i capelli

(Di venerdì 7 aprile 2023)David si mostra biondo su Instagram (Instagram/@ykaaar) Prima o poi tutti passano dal biondo. Anche le rock star. Non ultimoDavid deiche su Instagram ha commentato la suazione scrivendo “Ready for my NSYNC era”. Il riferimento alla boy band di cui faceva parte Justin Timberlake non è casuale. Negli anni 2000, infatti, erano in tanti – cantanti, attori e sportivi – a sfoggiarerasati e platino. Si pensi a Eminem ma anche a David Beckham e Brad Pitt. Complice l’arrivo al cinema, a luglio, del film su Barbie (e Ken), iplatino uomo sono tornati più che mai. Li abbiamo già visti su Fedez e Maluma. Mentre la star di Gossip Girl, Evan Mock, prima di tornare del suo colore naturale, aveva sfoggiato un taglio Marines con tinta Strawberry ...

Prima o poi tutti passano dal biondo. Anche le rock star. Non ultimo Damiano David dei Måneskin che su Instagram ha commentato la sua decolorazione scrivendo “Ready for my NSYNC era”. Il riferimento ...Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha cambiato look. Il cantante romano, che già si era rasato, ora si è tinto di biondo. La scelta del colore ha stupito molto i fan che sono sempre stati ...