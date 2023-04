Dalle parole di un giovane ucraino e uno russo alla strage di migranti: Francesco dedica la via crucis alla ‘terza guerra mondiale a pezzi’ (Di venerdì 7 aprile 2023) La “terza guerra mondiale a pezzi” nella via crucis di Papa Francesco al Colosseo. Per il venerdì santo 2023 Bergoglio ha voluto che le quattordici meditazioni che ripercorrono la salita al Calvario, la passione, la morte e la deposizione nel sepolcro di Gesù fossero “voci di pace in un mondo di guerra”. Dal dramma del conflitto in Ucraina e in tanti altri Paesi del pianeta dove ancora si combatte a quello dei migranti. “Proprio dalla Terra Santa – si legge nella preghiera iniziale della via crucis – si snoda stasera il cammino della croce dietro a te (Gesù, ndr). Lo percorreremo ascoltando la tua sofferenza, riflessa in quella di fratelli e di sorelle che nel mondo hanno sofferto e soffrono la mancanza di pace, lasciandoci scavare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) La “terzaa pezzi” nella viadi Papaal Colosseo. Per il venerdì santo 2023 Bergoglio ha voluto che le quattordici meditazioni che ripercorrono la salita al Calvario, la passione, la morte e la deposizione nel sepolcro di Gesù fossero “voci di pace in un mondo di”. Dal dramma del conflitto in Ucraina e in tanti altri Paesi del pianeta dove ancora si combatte a quello dei. “Proprio dTerra Santa – si legge nella preghiera iniziale della via– si snoda stasera il cammino della croce dietro a te (Gesù, ndr). Lo percorreremo ascoltando la tua sofferenza, riflessa in quella di fratelli e di sorelle che nel mondo hanno sofferto e soffrono la mancanza di pace, lasciandoci scavare ...

