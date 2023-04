Dall' Africa a Reggio | due neonati salvati con il laser dalla cecità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Dopo lo stop all’immigrazione clandestina, il premier britannico #Sunak (figlio di immigrati dall’Africa) annuncia… - PagellaPolitica : Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che se… - MgraziaT : RT @PaoloBorg: Giorgia Meloni a @repubblica il 4 dicembre 2022: 'Italia non può essere l'unico paese a pagare il costo delle ondate di migr… - gpercia : RT @PaoloBorg: Giorgia Meloni a @repubblica il 4 dicembre 2022: 'Italia non può essere l'unico paese a pagare il costo delle ondate di migr… - GigReb : RT @PaoloBorg: Giorgia Meloni a @repubblica il 4 dicembre 2022: 'Italia non può essere l'unico paese a pagare il costo delle ondate di migr… -

... che andavano dai gruppi nomadi di cacciatori - raccoglitori in, alle società delle isole ... cioè causati'uomo. Le spiegazioni soprannaturali per i fenomeni naturali, cioè, erano molto più ...Non solo accoglienza, ma anche tempismo ed efficienza sanitaria nelle storie degli sbarchi di migranti sulle coste calabresi. Un delicato intervento laser per il trattamento della retinopatia del ...'estremo Oriente, ai villaggi tradizionali dell'subsahariana, alle grandi civiltà dell'entroterra sudamericano dell'epoca pre colombiana fino ai babilonesi e agli antichi Greci e Romani, ...

Migranti dall’Africa, l’invasione è solo all’inizio: ecco i numeri Nicola Porro

Norberto Pozzi, il missionario carmelitano di 71 anni, colpito in Centrafica è stato dimesso e si trova in un centro di riabilitazione. "Vorrei tornare là".Il nonno materno un ufficiale della marina, che aveva servito a Goa e in Africa. Otelo partecipa di entrambe le nature. A cominciare dal nome shakespeariano, che evocava il palcoscenico e le armi.