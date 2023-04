Dalla Spagna sicuri: Mbappé vuole andare via dal PSG e ha scelto il prossimo club (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle ultime settimane il clima in casa PSG è tesissimo, complici alcune divergenze tra la società ed alcuni giocatori. Nei giorni scorsi sono divampate le voci circa un possibile addio di Lionel Messi al termine della stagione, con l’argentino che farebbe le valige per tornare al Barcellona. Negli ultimi giorni c’è stato anche un duro scontro tra il fuoriclasse francese Kylian Mbappé e la proprietà qatariota, con le due parti che sarebbero arrivate alla rottura totale. Mbappé vuole lasciare il PSG: l’indiscrezione Mbappé PSG Indiscrezione Real MadridVisto il clima teso venutosi a creare tra la dirigenza del PSG e l’attaccante francese, l’addio ormai sembra veramente ad un passo. Ad alimentare le voci sul possibile addio di Mbappé dal PSG ci ha pensato un’indiscrezione proveniente ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle ultime settimane il clima in casa PSG è tesissimo, complici alcune divergenze tra la società ed alcuni giocatori. Nei giorni scorsi sono divampate le voci circa un possibile addio di Lionel Messi al termine della stagione, con l’argentino che farebbe le valige per tornare al Barcellona. Negli ultimi giorni c’è stato anche un duro scontro tra il fuoriclasse francese Kyliane la proprietà qatariota, con le due parti che sarebbero arrivate alla rottura totale.lasciare il PSG: l’indiscrezionePSG Indiscrezione Real MadridVisto il clima teso venutosi a creare tra la dirigenza del PSG e l’attaccante francese, l’addio ormai sembra veramente ad un passo. Ad alimentare le voci sul possibile addio didal PSG ci ha pensato un’indiscrezione proveniente ...

