Dalla Slovenia piovono accuse a Ceferin: “Curriculum falso, sua elezione Uefa da invalidare” (Di venerdì 7 aprile 2023) piovono pesanti accuse nei confronti di Aleksander Ceferin, rieletto per la terza volta presidente Uefa appena due giorni fa. Secondo il quotidiano sloveno Prava, infatti, un documento certificherebbe che quando si è candidato nel 2016 per il primo mandato, il massimo dirigente del calcio europeo mentì e falsificò il suo Curriculum, fatto che dovrebbe rendere invalida la sua elezione di sette anni fa e mettere a rischio l’attuale permanenza nel ruolo. Su Prava si legge: “Ceferin è fortunato che i media sloveni più rilevanti non abbiano mai scritto niente dei suoi affari, rendendosi ridicoli. A livello globale i controversi affari di Ceferin sono stati riportati solo sulla rivista specializzata norvegese Josimar, ad ambito investigativo”. L’articolo ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023)pesantinei confronti di Aleksander, rieletto per la terza volta presidenteappena due giorni fa. Secondo il quotidiano sloveno Prava, infatti, un documento certificherebbe che quando si è candidato nel 2016 per il primo mandato, il massimo dirigente del calcio europeo mentì e falsificò il suo, fatto che dovrebbe rendere invalida la suadi sette anni fa e mettere a rischio l’attuale permanenza nel ruolo. Su Prava si legge: “è fortunato che i media sloveni più rilevanti non abbiano mai scritto niente dei suoi affari, rendendosi ridicoli. A livello globale i controversi affari disono stati riportati solo sulla rivista specializzata norvegese Josimar, ad ambito investigativo”. L’articolo ...

