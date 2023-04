Dalla Francia: il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto di Ibrahimovic (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Milan avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. I troppi infortuni avuti dallo svedese sarebbero stati decisivi Il Milan avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. I troppi infortuni avuti dallo svedese in questa stagione sarebbero stati decisivi nella scelta della dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato dal portale francese specializzato Footmercato, il giocatore ora dovrà decidere in questi mesi se continuare a giocare da un’altra parte o ritirarsi definitivamente, magari con un immediato futuro nella società Milanese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilavrebbedi nonildi Zlatan. I troppi infortuni avuti dallo svedese sarebbero stati decisivi Ilavrebbedi nonildi Zlatan. I troppi infortuni avuti dallo svedese in questa stagione sarebbero stati decisivi nella scelta della dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato dal portale francese specializzato Footmercato, il giocatore ora dovrà decidere in questi mesi se continuare a giocare da un’altra parte o ritirarsi definitivamente, magari con un immediato futuro nella societàese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

