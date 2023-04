Dai "cacicchi" al rebus vertici. Gli intoppi infiniti della Schlein

(Di venerdì 7 aprile 2023) La luna di miele post-primarie è già finita e Elly si trova impantanata. Segreteria nazionale ancora in alto mare

Il cubo di Rubik della segreteria che dopo settimane ancora non si allinea, tra rivalità, litigi e crisi di nervi. La bomba a orologeria che ticchetta in Campania dopo l'imprudente "niet" del Nazareno ...Ordunque, nuovi e vecchispazieranno in lungo e largo il Bel Paese, col fine di raccattare ... ma dell'intero Paese , visto che ormai è stato occupato manu militarimafiosi. Il che è tutto ......Schlein ha vinto il congresso perché tra le tante altre cose si è impegnata a contrastare... il risultato è stata la formazione di quadri politici e di una rappresentanza locale lontana...

Ai vertici del partito il 33enne vicino a Schlein, escluso il figlio del governatore. Ma il viceré campano potrebbe lanciare una lista senza dem per il terzo mandato.Il cubo di Rubik della segreteria che dopo settimane ancora non si allinea, tra rivalità, litigi e crisi di nervi. La bomba a orologeria che ticchetta in Campania dopo l'imprudente «niet» del Nazareno ...