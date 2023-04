Da Zan a Furfaro, ma quale rivoluzione. La nuova segreteria del Pd è la solita minestra (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Dopo una lunga gestazione la segreteria del Partito democratico di Elly Schlein prende forma. Quest’ultima ha annunciato oggi, durante una diretta su Instagram, i componenti della nuova segreteria nazionale del partito. La solita minestra Una lista di 21 nomi per comporre quella che La Repubblica definisce una “segreteria larga” e che riprende un “modello governo ombra”. La leader dem ha rivendicato il fatto di aver scelto “una squadra di grande qualità” e ha messo nel mirino il governo di centrodestra promettendo di “voler essere un problema per Giorgia Meloni”. Nonostante le aspettative di rinnovamento o addirittura di rivoluzione interna, il nuovo Pd di Elly Schlein non sembra poi così diverso. A parte qualche nome nuovo, come il fedelissimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Dopo una lunga gestazione ladel Partito democratico di Elly Schlein prende forma. Quest’ultima ha annunciato oggi, durante una diretta su Instagram, i componenti dellanazionale del partito. LaUna lista di 21 nomi per comporre quella che La Repubblica definisce una “larga” e che riprende un “modello governo ombra”. La leader dem ha rivendicato il fatto di aver scelto “una squadra di grande qualità” e ha messo nel mirino il governo di centrodestra promettendo di “voler essere un problema per Giorgia Meloni”. Nonostante le aspettative di rinnovamento o addirittura diinterna, il nuovo Pd di Elly Schlein non sembra poi così diverso. A parte qualche nome nuovo, come il fedelissimo ...

