Da Milano e Torino: Lecce-Napoli da ufficio inchieste! (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli vince con il Lecce anche grazie ad un autogol di Gallo, con grande ingenuità anche del portiere Falcone. Il Napoli porta a casa un risultato importante con il Lecce, una vittoria che gli azzurri hanno ottenuto senza offrire la solita grande prestazione. La squadra di Spalletti è riuscita a vincere anche grazie ad un goffo autogol confezionato dalla coppia Gallo-Falcone. Davvero brutto l’intervento del portiere che si fa sfuggire di mano il maldestro rinvio del compagno. Questo episodio, però, sta scatenano tantissime illazioni sui social. Tanti utenti e tifosi principalmente di Milan e Juventus stanno addirittura ipotizzando che l’autogol sia stato in qualche modo combinato. Ovviamente non c’è nulla di vero, ma la voce sui social continua a girare. “Partita da ufficio inchieste” scrivono ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilvince con ilanche grazie ad un autogol di Gallo, con grande ingenuità anche del portiere Falcone. Ilporta a casa un risultato importante con il, una vittoria che gli azzurri hanno ottenuto senza offrire la solita grande prestazione. La squadra di Spalletti è riuscita a vincere anche grazie ad un goffo autogol confezionato dalla coppia Gallo-Falcone. Davvero brutto l’intervento del portiere che si fa sfuggire di mano il maldestro rinvio del compagno. Questo episodio, però, sta scatenano tantissime illazioni sui social. Tanti utenti e tifosi principalmente di Milan e Juventus stanno addirittura ipotizzando che l’autogol sia stato in qualche modo combinato. Ovviamente non c’è nulla di vero, ma la voce sui social continua a girare. “Partita dainchieste” scrivono ...

