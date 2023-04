Da agente di viaggio a collaboratore scolastico La storia di Giovanni | “A quasi 60 anni ho cambiato vita per via del Covid”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sul Corriere della Sera c'è spazio per ladi, già operatore turistico, ora. Dopo trent'di onorata carriera, ilcolpì duramente il settore turistico. Di conseguenza, l'operatore turistico,60, si ritrovò alla ricerca di altre fonti di reddito per sostenersi. L'articolo .

Da agente di viaggi a bidello (nell sua ex scuola elementare): la storia di una nuova vita dopo il Covid Corriere Fiorentino

