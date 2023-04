(Di venerdì 7 aprile 2023) Migliorare il rilevamento degli attacchi subiti nella fase primordiale (evitando così effetti ben più gravi) al fine di confezionare una risposta continentale nel solco della cosiddettaSolidarietà. Questo l’obiettivo dello “europeo” che proverà ad essere strumento comune contro la guerra cibernetica che corre sotto le spoglie del malware. Oggi possono passare fino a 190 giorni per rilevare un attacco, il nuovopunta a trasformare quei sei mesi in poche ore. Forumsecurity Se ne è discusso a Lille in occasione dell’International Forum onsecurity (Fic), nella consapevolezza che con la guerra in Ucraina gli attacchi informatici sono aumentati del 140% in Europa. In questo contesto, è la tesi del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... campaniaintell1 : Supply Chain e Cyber Resilience: strategie e tecniche per proteggere in modo efficace le catene di fornitura … - paolocosso : Supply Chain e Cyber Resilience: strategie e tecniche per proteggere in modo efficace le catene di fornitura … - kermit65 : RT @EritelUC: È fondamentale per le imprese strutturare un framework di #cyber resilience, considerando il contesto globale di aumento degl… - EritelUC : È fondamentale per le imprese strutturare un framework di #cyber resilience, considerando il contesto globale di au… -

... come ha spiegato Breton, anche gli oggetti connessi della vita quotidiana rappresentano delle vulnerabilità ed ha sottolineato l'attuazione delAct, il progetto di legge che ......(Il CERT Finanziario Italiano è un'iniziativa cooperativa pubblico - privata finalizzata a innalzare la capacità di gestione del rischio informatico degli operatori finanziari e la...Un nuovo studio di CyberArk e di Enterprise Strategy Group ('The Holistic Identity Security Maturity Model: Raising the Bar for', condotto su 1.500 professionisti della sicurezza ...

Cyber resilience e cyber solidarity. Lo scudo informatico Ue Formiche.net

Il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton annuncia un investimento di più di un miliardo di euro per rendere operativi il Cyber Resilience Act (ancora da approvare) e il recepimento ...Welcome to EURACTIV’s Tech Brief, your weekly update on all things digital in the EU. You can subscribe to the newsletter here. “The horizontal nature of this Regulation means that very different ...