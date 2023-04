Cusano e Cormano ricordano Ivan con un torneo di calcio a 7 (Di venerdì 7 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cusano Milanino e Cormano ricordano Ivan Armici, scomparso a 32 anni lo scorso 27 gennaio: per lui, molto conosciuto a Cusano per via della sua attività in un solarium, è stato organizzato un torneo di calcio a 7, un memorial che si disputerà il prossimo 22 aprile a Cormano. Cusano, l’addio a Ivan Armici e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 7 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorMilanino eArmici, scomparso a 32 anni lo scorso 27 gennaio: per lui, molto conosciuto aper via della sua attività in un solarium, è stato organizzato undia 7, un memorial che si disputerà il prossimo 22 aprile a, l’addio aArmici e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CoopMatch : Milano: COOPERATIVA ORSA - SI RICERCANO EDUCATORI PER I COMUNI DI CINISELLO, CUSANO, CORMANO, BRESSO… - CoopMatch : Milano: COOPERATIVA ORSA - SI RICERCANO EDUCATORI PER I COMUNI DI CINISELLO, CUSANO, CORMANO, BRESSO E SESTO SAN GI… - CoopMatch : Milano: COOPERATIVA ORSA - SI RICERCANO EDUCATORI PER I COMUNI DI CINISELLO, CUSANO, CORMANO, BRESSO… - CoopMatch : Milano: COOPERATIVA ORSA - SI RICERCANO EDUCATORI PER I COMUNI DI CINISELLO, CUSANO, CORMANO, BRESSO E SESTO SAN GI… -