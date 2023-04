Curling, l’Italia asfalta la Corea del Sud ai Mondiali e si lancia verso i playoff. Attesa per l’avversaria (Di venerdì 7 aprile 2023) l’Italia ha sconfitto la Corea del Sud con un perentorio 9-2 ai Mondiali 2023 di Curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine asiatica e ha chiuso in bellezza il round robin, conquistando l’ottava vittoria su dodici partite disputate. Gli azzurri, che nel pomeriggio si erano già garantiti la qualificazione ai playoff regolando il Giappone, hanno chiuso la fase a gironi al sesto posto in classifica generale e domani sera (ore 20.00) torneranno in campo per fronteggiare la terza classificata: sarà una sfida altamente equilibrata e avvincente che metterà in palio la qualificazione alla semifinale. L’identità dell’avversaria dell’Italia si conoscerà ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023)ha sconfitto ladel Sud con un perentorio 9-2 ai2023 dimaschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine asiatica e ha chiuso in bellezza il round robin, conquistando l’ottava vittoria su dodici partite disputate. Gli azzurri, che nel pomeriggio si erano già garantiti la qualificazione airegolando il Giappone, hanno chiuso la fase a gironi al sesto posto in classifica generale e domani sera (ore 20.00) torneranno in campo per fronteggiare la terza classificata: sarà una sfida altamente equilibrata e avvincente che metterà in palio la qualificazione alla semifinale. L’identità deldelsi conoscerà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : SUPER ITALIA! ?? Netta vittoria degli azzurri contro gli Stati Uniti: quinto successo in questi Mondiali per l'Ital… - Eurosport_IT : SIAMO AI PLAYOFF ?????? Nello spareggio, l'Italia domina il Giappone con un perentorio 12-5 e si qualifica per la fas… - Eurosport_IT : Buongiorno così! ???????? L'Italia batte la Germania ai mondiali di curling centrando la terza vittoria consecutiva: f… - sportface2016 : #Curling #Mondiali | L'#Italia domina la #Corea e chiude il girone con l'ottava vittoria - DueNotizie : Curling, l'Italia crolla contro la Svezia ai Mondiali: dalle leucemie ai mielomi -