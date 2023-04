Crossover Marvel DC | in arrivo? James Gunn | Mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 7 aprile 2023) L'idea di un/DC continua a solleticareche, pur non sbilanciandosi, non esclude alcuna possibilità. Si torna a parlare del tanto famigerato/DC che è nell'aria da tempo. Il regista, co-CO di DC Studios, si sbilancia rivelando che le discussioni trae DC sono in atto. Per un decennio,è stato uno degli autori di punta delCinematic Unniverse, esperienza che si concluderà definitivamente con Guardiani della Galassia Vol. 3, nei cinema italiani dal 3 maggio. Ora cheè a capo dei DC Studios, la comunicazione trae DC è favorita e il regista non disdegnerebbe affatto ...