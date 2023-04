Crosetto in Libano: no ad un'altra escalation in quest'area (Di venerdì 7 aprile 2023) "L'Italia è qui da oltre 20 anni con i militari che garantiscono la pace, fanno da cuscinetto tra Libano e Israele, è una dei pilastri su cui si è mantenuta la pace in questa zona e l'Italia è qui per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) "L'Italia è qui da oltre 20 anni con i militari che garantiscono la pace, fanno da cuscinetto trae Israele, è una dei pilastri su cui si è mantenuta la pace ina zona e l'Italia è qui per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio7best : RT @petro_francesco: Capisco che siamo tutti in 'ansia' per Berlusconi. Ma a me pare che lo spazio dedicato dai media a quello che sta succ… - kidysy : RT @CGzibordi: bisogna dare atto a Crosetto che almeno risponde... peccato che cambi argomento gli fai notare che l'Italia oggi fa notizia… - CGzibordi : bisogna dare atto a Crosetto che almeno risponde... peccato che cambi argomento gli fai notare che l'Italia oggi f… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Libano, Crosetto 'L'Italia pronta a dare il proprio aiuto' - - monicaintre : RT @CGzibordi: a proposito DA DIECI ANNI, SPENDIAMO MILIONI PER TENERE TRUPPE IN LIBANO così poi Crosetto si diverte ad andare in giro -