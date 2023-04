Crolla silos su auto nel forlivese, morti i tre occupanti (Di venerdì 7 aprile 2023) FORLI’ (ITALPRESS) – Cade un silos di mangimi nel forlivese, schiacciando un’auto. Decedute le tre persone a bordo del mezzo. L’incidente mortale è avvenuto in un’azienda agricola a Bertinoro (FC). Sul posto i vigili del fuoco. Si indaga sulla dinamica del crollo. Foto: fonte Vigili del Fuoco (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 aprile 2023) FORLI’ (ITALPRESS) – Cade undi mangimi nel, schiacciando un’. Decedute le tre persone a bordo del mezzo. L’incidente mortale è avvenuto in un’azienda agricola a Bertinoro (FC). Sul posto i vigili del fuoco. Si indaga sulla dinamica del crollo. Foto: fonte Vigili del Fuoco (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì,… - fanpage : ULTIM’ORA Un silos di mangimi è improvvisamente crollato colpendo in pieno una vettura su cui si trovavano tre pers… - DomenicoLeccese : #ègiustoinformare ??TRAGICO INCIDENTE IN AZIENDA AGRICOLA A BERTINORO SILOS CROLLA SU AUTO 3 MORTI 18~14~10 ANNI… - infoitinterno : TRAGICO INCIDENTE IN AZIENDA AGRICOLA A BERTINORO SILOS CROLLA SU AUTO 3 MORTI 18~14~10 ANNI - Tele_Nicosia : FORLI' (ITALPRESS) - Cade un silos di mangimi nel forlivese, schiacciando un'auto. Decedute le tre persone a bordo… -

Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti Agenzia ANSA Silos crolla su un'auto: tre morti di cui due minori Sono morti travolti da quintali di mangime contenuto in un silos, crollato a bordo della loro auto. Tre giovani, tra cui due minori, sono deceduti così in un incidente che si è verificato in… Leggi ... Auto schiacciata da un silos di mangime, morti tre giovanissimi Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 14.15 in un’ azienda agricola a Bertinoro (FC) per il crollo di un silos di mangimi che ha investito un autovettura. Decedute le tre persone a bordo. Intervento in ... Sono morti travolti da quintali di mangime contenuto in un silos, crollato a bordo della loro auto. Tre giovani, tra cui due minori, sono deceduti così in un incidente che si è verificato in… Leggi ...Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 14.15 in un’ azienda agricola a Bertinoro (FC) per il crollo di un silos di mangimi che ha investito un autovettura. Decedute le tre persone a bordo. Intervento in ...