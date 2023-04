Critici musicali fanno infuriare Wax: “Io li mando tutti a quel paese!” (Di venerdì 7 aprile 2023) Maria De Filippi si è collegata con i ragazzi di Amici in casetta ed ha annunciato loro che avrebbero letto alcuni giudizi di diversi Critici musicali. Su Wax i giornalisti hanno espresso qualche perplessità. “Voto: Sabbia nel letto. Il suo modo di fare costantemente ammiccante con l’autotune lo rende più fastidioso delle prime zanzare che arrivano in questo periodo. Arisa gli salvi la carriera e gli dica che deve prendere un’altra direzione. tipo cantare”. “Lui è smarrito. ‘Surfin in USA’ è la sua prima esibizione, su cui come sempre non ha mancato di scrivere qualche barra sopra. Wax è innovativo si sa. Però non basta, ha fatto decisamente di meglio. Al ballottaggio con Alessio e Federica canta Ballerine e Guantoni, forse il suo pezzo più forte. Eppure non riesce a convincere i giudici e va alo scontro finale. Con ‘Mio Fratello è Figlio Unico’ ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 aprile 2023) Maria De Filippi si è collegata con i ragazzi di Amici in casetta ed ha annunciato loro che avrebbero letto alcuni giudizi di diversi. Su Wax i giornalisti hanno espresso qualche perplessità. “Voto: Sabbia nel letto. Il suo modo di fare costantemente ammiccante con l’autotune lo rende più fastidioso delle prime zanzare che arrivano in questo periodo. Arisa gli salvi la carriera e gli dica che deve prendere un’altra direzione. tipo cantare”. “Lui è smarrito. ‘Surfin in USA’ è la sua prima esibizione, su cui come sempre non ha mancato di scrivere qualche barra sopra. Wax è innovativo si sa. Però non basta, ha fatto decisamente di meglio. Al ballottaggio con Alessio e Federica canta Ballerine e Guantoni, forse il suo pezzo più forte. Eppure non riesce a convincere i giudici e va alo scontro finale. Con ‘Mio Fratello è Figlio Unico’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Critici musicali fanno infuriare Wax: “Io li mando tutti a quel paese!” #Amici22 - piccoligiganti : @amicii_news Che i critici musicali ricordo criticarono anche Piero Cassano dicendo che i Matia Bazar all'epoca di… - davided81 : Questo grandissimo cafone arrogante che si permette di dire 'a me di questi non me ne frega niente' rivolto ai crit… - Raffipaffy : wax deve capire che volente o no con i critici musicali ci dovrà avere a che fare PER FORZA, non è d accordo con le… - gallinadicarol : RT @hard_times1: Io sono la prima a non amare i critici musicali però reagisci così perché ti brucia e basta. Ha ragione Benedetta #amici22 -