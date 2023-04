Crisi economica, cosa può accadere: i tre scenari secondo i trader (Di venerdì 7 aprile 2023) Crollo dei guadagni societari, titoli difensivi alla ribalta, ritorno agli acquisti dei tecnologici: quale si concretizzerà? Crisi economica e turbolenze bancarie: sono almeno tre gli scenari ipotizzati dai trader in questa complessa fase per i mercati. Il dibattito su cosa può davvero accadere nella finanza mondiale è aperto e un’analisi riportata da Money.it riflette su come investitori e mercati potrebbero evolvere in un contesto così fragile, caratterizzato soprattutto da preoccupazioni per la liquidità, il credito e le insolvenze innescate dalla pericolosa spirale della Crisi bancaria. Crollo dei guadagni societari, titoli difensivi alla ribalta, ritorno agli acquisti dei tecnologici: sono i tre possibili scenari per i mercati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Crollo dei guadagni societari, titoli difensivi alla ribalta, ritorno agli acquisti dei tecnologici: quale si concretizzerà?e turbolenze bancarie: sono almeno tre gliipotizzati daiin questa complessa fase per i mercati. Il dibattito supuò davveronella finanza mondiale è aperto e un’analisi riportata da Money.it riflette su come investitori e mercati potrebbero evolvere in un contesto così fragile, caratterizzato soprattutto da preoccupazioni per la liquidità, il credito e le insolvenze innescate dalla pericolosa spirale dellabancaria. Crollo dei guadagni societari, titoli difensivi alla ribalta, ritorno agli acquisti dei tecnologici: sono i tre possibiliper i mercati ...

