Cremonese | Ballardini | «Stiamo peggio rispetto alla sfida che abbiamo fatto con il Lecce»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Davide, allenatore della, ha parlato in conferenza stampavigilia del match di Serie A con la Sampdoria Davide, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. CONDIZIONI – «checon ilpiù giocatori ammaccati e dovremo valutare giocatori come Meité, Benassi e non solo. Questo però non importa, domani è una partita importante e quindi serve che la facciamo al meglio nonostante le tante difficoltà che ci sono, non ci siamo mai presi delle scuse, siamo contenti quando si fa bene e riconosciamo quando le ...