Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cremonese, Ballardini: 'Da valutare due titolari, vi spiego la gestione di Buonaiuto': Il tecnico della Cremonese D… - DavideBianchi91 : RT @USCremonese: ??????? Mister #Ballardini alla vigilia di #SampdoriaCremonese: 'Quella di domani è una partita importante, e bisogna farla a… - FiorentinaUno : Ecco le dichiarazioni di #Ballardini in conferenza stampa??? - sportli26181512 : Samp-Cremonese: match da Under, Ballardini sfida il tabù trasferta - USCremonese : ??????? Mister #Ballardini alla vigilia di #SampdoriaCremonese: 'Quella di domani è una partita importante, e bisogna… -

Lainvece continua a rivelarsi 'allergica' alle vittorie. Dallo scorso agosto ne ha ... Da allorae i suoi uomini hanno portato a casa a malapena un pareggio nel derby lombardo con ...E per ambiente intendo la città, i tifosi, la società che è seria, forte e sempre presente, senza dimenticare le strutture', concludeDavide, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Sampdoria Davide, allenatore della, ha parlato in conferenza ...

'Qui ci sono tutte le premesse per far bene, abbiamo grandi stimoli', dice il tecnico grigiorosso CREMONA (ITALPRESS) - Una Cremonese 'ammaccata', ..."Siamo stimolatissimi. In un contesto come quello di Cremona e' naturale pensare che domani puoi fare meglio e dopo domani ancora meglio, perche' ...