Crema depilatoria fai da te: delicata e reidratante (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa Crema depilatoria fatta in casa con burro di karitè e olio di cocco idraterà le gambe durante la rasatura, è facile da preparare e basteranno pochissimi ingredienti . La Crema che solitamente comperiamo in negozio è costosa e di naturale non ha proprio nulla. Perché dovresti imparare a fare la Crema da barba fatta in casa? Perché risparmierai denaro e potrai creare alcune combinazioni di profumi paradisiaci! Sul serio. Hai solo bisogno di 3 ingredienti più i tuoi oli essenziali preferiti. Potrai variare il suo profumo ogni volta che la prepari, oppure preparare vasetti con diversi aromi da poter usare a tuo piacimento. Noi per questa ricetta abbiamo usato l'olio essenziale al rosmarino e quello alla menta piperita ma , come sicuramente tu ben sai ne esistono una varietà infinita, tu scegli quello più adatto per ...

