Covid, Rt in rialzo a 1 ma cala l'incidenza (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – In lieve diminuzione l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid: 34 ogni 100.000 abitanti contro i 37 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel periodo 15-28 marzo 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente e coincidente con la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è invece in lieve diminuzione e appena sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sostanzialmente stabile allo 0,9%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è sostanzialmente stabile al 3,8%. Una Regione risulta non valutabile, e di conseguenza equiparata a rischio alto. Tre Regioni sono ...

