Covid: Oms, continua calo nel mondo, record India +680% casi in 1 mese (Di venerdì 7 aprile 2023) Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Restano in calo i casi e i morti di Covid segnalati nel mondo. Ma "nonostante questa tendenza generale al ribasso, 74 Paesi, il 31%", quindi quasi un terzo, "hanno riportato negli ultimi 28 giorni aumenti" nei contagi "pari o superiori al 20% rispetto ai 28 giorni precedenti". Con un vero boom in particolare nel Sudest asiatico, dove spicca l'India alle prese con la nuova variante 'Arturo' di Sars-CoV-2, che rileva un incremento del 680% nei contagi (34.785 negli ultimi 28 giorni) e del 253% nei decessi. E' il quadro tracciato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo aggiornamento settimanale. Complessivamente, a livello globale nel periodo dal 6 marzo al 2 aprile sono stati registrati quasi 3,3 milioni di casi e oltre 23mila morti, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Restano ine i morti disegnalati nel. Ma "nonostante questa tendenza generale al ribasso, 74 Paesi, il 31%", quindi quasi un terzo, "hanno riportato negli ultimi 28 giorni aumenti" nei contagi "pari o superiori al 20% rispetto ai 28 giorni precedenti". Con un vero boom in particolare nel Sudest asiatico, dove spicca l'alle prese con la nuova variante 'Arturo' di Sars-CoV-2, che rileva un incremento del 680% nei contagi (34.785 negli ultimi 28 giorni) e del 253% nei decessi. E' il quadro tracciato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo aggiornamento settimanale. Complessivamente, a livello globale nel periodo dal 6 marzo al 2 aprile sono stati registrati quasi 3,3 milioni die oltre 23mila morti, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Era ora!! Vaccino Covid, Oms: 'Stop per bambini e ragazzi, richiamo annuale per anziani e fragili' - Il Giornale d… - ladyonorato : Ora l’OMS tenta di seminare fobia con la “variante Arturo”, di cui riferisce sospetta “maggiore patogeneticità” ben… - marghiadnsal : #Equità, #digitalizzazione, #ambiente e #urbanizzazione, soddisfazione di #medici e #infermieri. Le molte sfide per… - SandyLombardia : @florabarral Il punto non è questo,di cui possiamo discutere 2 mesi di fila. Il punto è che l’OMS indica le modalit… - QdSit : Covid: Oms “Continua calo nel mondo, record India +680% casi in 1 mese” -