Covid oggi Italia | 20 075 contagi e 173 morti nell' ultima settimana

Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Continuano a scendere i contagi Covid in Italia, mentre tornano a crescere i morti. Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile, si sono registrati 20.075 nuovi contagi da Covid-19, in calo dell'8,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 21.883). Sono stati 173 i morti in 7 giorni, con un aumento del 10,9% rispetto alla settimana precedente (quando erano 156). Questi i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. In lieve aumento, inoltre, il tasso di positività per Covid-19.

(Adnkronos) - Continuano a scendere i contagi Covid in Italia, mentre tornano a crescere i morti. Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile, si sono registrati 20.075 nuovi contagi da Covid-19, in calo ...A inizio 2020, con due email, uno studente cinese avvertì i vertici della sanità italiana sui rischi del virus, ma non fu ascoltato Covid, l'Italia era stata allertata sui rischi del virus da uno ...