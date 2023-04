Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Era ora!! Vaccino Covid, Oms: 'Stop per bambini e ragazzi, richiamo annuale per anziani e fragili' - Il Giornale d… - RosarioP70 : RT @Adriano72197026: ?????????? Torino ITALIA): manifestazione delle vittime dei “vaccini Covid-19. - banzaisolaro : RT @Adriano72197026: ?????????? Torino ITALIA): manifestazione delle vittime dei “vaccini Covid-19. - roZZZZZZZZo : RT @Adriano72197026: ?????????? Torino ITALIA): manifestazione delle vittime dei “vaccini Covid-19. - G23534Christian : RT @reportrai3: Qualcuno in Italia aveva chiaro il rischio per la salute pubblica del Covid. Uno studente cinese, originario dell’Hubei, pr… -

Arrivata anche Licia Ronzulli, presidente dei senatori di ForzaI dolori accusati dal ... Una degenza seguita a quelle causate dalle complicazioni determinate dal- 19 e a gennaio 2021 ...... l'Atlante realizzato da WeWorld per misurare la salute sessuale e riproduttiva ine nel ... Tutta l'attenzione era focalizzata sul- 19 e veniva trascurata la salute sessuale', dice Martina ......di partecipare ai bandi per via della carenza di personale ( come sta accadendo nel Sud) o ... Durante il, la scuola del paese non poteva permettersi le lezioni a distanza : quando un ...

Covid Italia, i dati Iss: lieve diminuzione contagi, ricoveri stabili Adnkronos

In Italia si stabilizzano le ospedalizzazioni per Covid, ma sale l'indice di trasmissibilità Rt che arriva alla soglia di allerta. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto ...(Adnkronos) - Oggi il report con i dati del monitoraggio settimanale Covid in Italia della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. E' "in lieve diminuzione l’incidenza ...