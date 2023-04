Covid, incidenza in calo ma aumenta l’indice Rt – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 7 aprile 2023) È in lieve calo l’incidenza settimanale dei casi di Covid, a livello nazionale. È pari a 34 infezioni ogni 100 mila abitanti, rispetto alle 37 della settimana scorsa. Il dato recente fa riferimento al periodo dal 15 al 28 marzo e registra un lieve aumento dell’indice Rt medio, calcolato sui casi asintomatici. Che si attesta a 1,00, il range è 0,93-1,08, ed è coincidente con la soglia epidemica. È quanto rileva il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. Non si discostano molto neanche i dati sulle ospedalizzazioni. Nelle terapie intensive, il tasso di occupazione è sostanzialmente stabile allo 0,9%, secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 6 aprile, contro lo 0,8% della settimana precedente ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) È in lievel’settimanale dei casi di, a livello nazionale. È pari a 34 infezioni ogni 100 mila abitanti, rispetto alle 37 della settimana scorsa. Il dato recente fa riferimento al periodo dal 15 al 28 marzo e registra un lieve aumento delRt medio, calcolato sui casi asintomatici. Che si attesta a 1,00, il range è 0,93-1,08, ed è coincidente con la soglia epidemica. È quanto rileva ilsettimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. Non si discostano molto neanche i dati sulle ospedalizzazioni. Nelle terapie intensive, il tasso di occupazione è sostanzialmente stabile allo 0,9%, secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 6 aprile, contro lo 0,8% della settimana precedente ...

