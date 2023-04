Covid in Toscana: 4 morti (3 ad Arezzo, 1 a Siena), oggi 7 aprile. E 123 nuovi contagi. 162 i ricoveri (6 in terapia intensiva) (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono quattro i morti per Covid, in Toscana, oggi 7 aprile. Si tratta di tre donne e un uomo con età media di 73 anni, che risiedevano nelle province di Arezzo (3) e Siena (1). Sono 123 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 41 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 82 con test rapido Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono quattro iper, in. Si tratta di tre donne e un uomo con età media di 73 anni, che risiedevano nelle province di(3) e(1). Sono 123 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 41 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 82 con test rapido

