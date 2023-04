Covid a Bergamo, il giudice del lavoro: “Ats non tutelò i suoi dipendenti dal contagio” (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. “Pur essendo l’agenzia deputata ad occuparsi di prevenzione delle malattie fra la popolazione e nei luoghi di lavoro, nelle fasi iniziali e più dure della pandemia non è riuscita a proteggere i suoi stessi dipendenti, dimostrandosi inadempiente di fronte all’obbligo di tutelarne la salute e la sicurezza nelle proprie sedi”: con questa accusa rivolta ad Ats Bergamo, la Fp-Cgil provinciale il 30 luglio 2020 aveva depositato un ricorso in Tribunale (tecnicamente per comportamento antisindacale). La sentenza, pronunciata lunedì 3 aprile dal giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, Elena Greco, riconosce ora le ragioni del sindacato. “Lo sancisce anche il giudice, Ats non ha fatto quello che doveva per tutelare i propri ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023). “Pur essendo l’agenzia deputata ad occuparsi di prevenzione delle malattie fra la popolazione e nei luoghi di, nelle fasi iniziali e più dure della pandemia non è riuscita a proteggere istessi, dimostrandosi inadempiente di fronte all’obbligo di tutelarne la salute e la sicurezza nelle proprie sedi”: con questa accusa rivolta ad Ats, la Fp-Cgil provinciale il 30 luglio 2020 aveva depositato un ricorso in Tribunale (tecnicamente per comportamento antisindacale). La sentenza, pronunciata lunedì 3 aprile daldeldel Tribunale di, Elena Greco, riconosce ora le ragioni del sindacato. “Lo sancisce anche il, Ats non ha fatto quello che doveva per tutelare i propri ...

