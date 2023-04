Covid, 20.075 positivi e 173 decessi in una settimana (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.075 i nuovi positivi al Coronavirus in Ialia, l'8,3% in meno rispetto alla scorsa settimana, quando furono 21.883. 173 i deceduti, il 10,9% in più rispetto alla settimana precedent, quando furono 156. E' quanto emerge dalle settimanali rilevazioni del Ministero della Salute. 388.766 i tamponi effettuati, con una variazione di -12,2% rispetto alla settimana precedentem quando furono 442.819. Tasso di positività al 5,2% con una variazione di +0,3% rispetto a settimana scorsa (4,9%). (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.075 i nuovial Coronavirus in Ialia, l'8,3% in meno rispetto alla scorsa, quando furono 21.883. 173 i deceduti, il 10,9% in più rispetto allaprecedent, quando furono 156. E' quanto emerge dalleli rilevazioni del Ministero della Salute. 388.766 i tamponi effettuati, con una variazione di -12,2% rispetto allaprecedentem quando furono 442.819. Tasso dità al 5,2% con una variazione di +0,3% rispetto ascorsa (4,9%). (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

