Costretta a compiere atti sessuali mentre la filmano: 15enne violentata alla Festa de l’Unità (Di venerdì 7 aprile 2023) Costretta a compiere atti sessuali mentre la riprendevano con gli smartphone. È accaduto lo scorso settembre a una ragazza di 15 anni, che ha subito le violenze alla Festa de l’Unità di Bologna. La giovane ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che negli ultimi mesi hanno ricostruito la vicenda e identificato i presenti: cinque minorenni, tra cui alcune ragazze, e un maggiorenne. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, il fatto è avvenuto nel Parco Nord, dove la vittima era stata avvicinata da un gruppo di coetanei lo scorso 18 settembre. La situazione è degenerata in violenza nella notte, quando la ragazza è stata spinta a compiere atti sessuali con uno dei ragazzi mentre ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023)la riprendevano con gli smartphone. È accaduto lo scorso settembre a una ragazza di 15 anni, che ha subito le violenzededi Bologna. La giovane ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che negli ultimi mesi hanno ricostruito la vicenda e identificato i presenti: cinque minorenni, tra cui alcune ragazze, e un maggiorenne. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, il fatto è avvenuto nel Parco Nord, dove la vittima era stata avvicinata da un gruppo di coetanei lo scorso 18 settembre. La situazione è degenerata in violenza nella notte, quando la ragazza è stata spinta acon uno dei ragazzi...

