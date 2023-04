Così il Canada sceglie la «morte assistita» (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel Paese dove ogni anno fino a 10 mila persone ricorrono alla Maid, la pratica per «agevolare» il suicidio, c’è un dibattito aspro sui limiti che a questa si devono imporre. Perché tra l’altro non sia utilizzata, drammaticamente, per sopperire alle carenze nel welfare del governo. La data era stabilita dalla legge: 17 marzo 2023. Dopo due anni di moratoria, la norma Bill C7 avrebbe permesso anche ai canadesi con una patologia mentale di accedere alla Maid, la Medical assistance in dying: la definizione che nel Paese nordamericano viene preferita a «eutanasia» perché prevede una procedura legale e il coinvolgimento di un professionista sanitario. Chi, per esempio, soffre di depressione grave, schizofrenia o disturbo bipolare, avrebbe potuto chiedere l’assistenza di un medico o da un infermiere per porre fine alla propria esistenza, con un farmaco da loro prescritto o somministrato. E ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel Paese dove ogni anno fino a 10 mila persone ricorrono alla Maid, la pratica per «agevolare» il suicidio, c’è un dibattito aspro sui limiti che a questa si devono imporre. Perché tra l’altro non sia utilizzata, drammaticamente, per sopperire alle carenze nel welfare del governo. La data era stabilita dalla legge: 17 marzo 2023. Dopo due anni di moratoria, la norma Bill C7 avrebbe permesso anche ai canadesi con una patologia mentale di accedere alla Maid, la Medical assistance in dying: la definizione che nel Paese nordamericano viene preferita a «eutanasia» perché prevede una procedura legale e il coinvolgimento di un professionista sanitario. Chi, per esempio, soffre di depressione grave, schizofrenia o disturbo bipolare, avrebbe potuto chiedere l’assistenza di un medico o da un infermiere per porre fine alla propria esistenza, con un farmaco da loro prescritto o somministrato. E ...

