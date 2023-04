Così Cecchinato ha battuto Davidovich Fokina: gli highlights (Di venerdì 7 aprile 2023) All'ATP 250 di Estoril Marco Cecchinato batte Alejandro Davidovich Fokina, superato col punteggio di 7 - 5, 7 - 6 in poco più di due ore di gioco; ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 7 aprile 2023) All'ATP 250 di Estoril Marcobatte Alejandro, superato col punteggio di 7 - 5, 7 - 6 in poco più di due ore di gioco; ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apicella57 : RT @WeAreTennisITA: CECCHINATO IN SEMIFINALE ?? Marco riesce a prevalere di misura su Davidovich Fokina e raggiunge così la prima semifinale… - WeAreTennisITA : CECCHINATO IN SEMIFINALE ?? Marco riesce a prevalere di misura su Davidovich Fokina e raggiunge così la prima semifi… - Eurosport_IT : Adesso in semifinale sfiderà uno tra Kecmanovic e Zapata Miralles: vai così Ceck! ?????? #EstorilOpen | #Cecchinato |… - p_cecchinato : La #Russia ha interesse a che la guerra duri perché se è facile a un'autocrazia imporre il conflitto all'opinione p… -

Così Cecchinato ha battuto Davidovich Fokina: gli highlights All'ATP 250 di Estoril Marco Cecchinato batte Alejandro Davidovich Fokina, superato col punteggio di 7 - 5, 7 - 6 in poco più di due ore di gioco; ... ATP Estoril: Cecchinato non si ferma, batte Davidovich Fokina e raggiunge la semifinale Cecchinato raggiunge così la sua prima semifinale della stagione, la decima in carriera e affronterà uno tra Kecmanovic e Zapata Miralles. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US ... Sonego e Thiem wildcard a Monte - Carlo: l'annuncio ufficiale ...l'infortunio sofferto a Estoril nel derby contro Marco Cecchinato e il britannico è entrato direttamente in tabellone dopo il forfait di Gael Monfils. Il torinese e l'austriaco si aggiungono così ... All'ATP 250 di Estoril Marcobatte Alejandro Davidovich Fokina, superato col punteggio di 7 - 5, 7 - 6 in poco più di due ore di gioco; ...raggiungela sua prima semifinale della stagione, la decima in carriera e affronterà uno tra Kecmanovic e Zapata Miralles. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US ......l'infortunio sofferto a Estoril nel derby contro Marcoe il britannico è entrato direttamente in tabellone dopo il forfait di Gael Monfils. Il torinese e l'austriaco si aggiungono... ATP Estoril: Fognini si fa male, Cecchinato serve bene e vola ai quarti Ubitennis