Cosa sappiamo finora di Andrea Papi «ucciso da un orso» | gli indizi sull’animale e il sangue sugli alberi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Le macchie disono ancora sulle cortecce degli. Abeti bianchi di un bosco della val di Sole, in Trentino, dove è stato trovato morto il runner. Un 26enne appassionato di corsa in montagna, laureato da poco in scienze motorie. Sul corpo sono state trovate tracce e ferite. Per i residenti non c’è dubbio: è stato un. E puntano il dito contro MJ5, che ha aggredito un escursionista il mese sc. Ma a confermarlo con certezza sarà solo l’autopsia, attesa in giornata. A seguire, verranno fatte le analisi genetiche. E se i riscontri scientifici ufficiali diranno che è stato l’, verrà emesso un ordine di cattura e abbattimento dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Il governo è stato informato. Ma il possibile abbattimento divide ...

Cosa accadrà all'orso se fosse il responsabile della morte del runner In attesa che venga fatta luce sul drammatico accaduto, in tanti si stanno domandando qual è il destino che spetta all'orso se ...