Cortei più piccoli, la protesta punta sui blocchi (Di venerdì 7 aprile 2023) L’undicesima giornata di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron è arrivata in uno strano momento di attesa, sospesa tra la fallimentare riunione tra i sindacati e la prima first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 7 aprile 2023) L’undicesima giornata di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron è arrivata in uno strano momento di attesa, sospesa tra la fallimentare riunione tra i sindacati e la prima first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alfrig409 : RT @velo_di_maia: La democrazia in #Israele è in pericolo! L'estrema destra ha in mano il paese! Bande di fanatici fondamentalisti attaccan… - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: La democrazia in #Israele è in pericolo! L'estrema destra ha in mano il paese! Bande di fanatici fondamentalisti attaccan… - Fusillide : RT @velo_di_maia: La democrazia in #Israele è in pericolo! L'estrema destra ha in mano il paese! Bande di fanatici fondamentalisti attaccan… - cesarebrogi1 : RT @velo_di_maia: La democrazia in #Israele è in pericolo! L'estrema destra ha in mano il paese! Bande di fanatici fondamentalisti attaccan… - velo_di_maia : La democrazia in #Israele è in pericolo! L'estrema destra ha in mano il paese! Bande di fanatici fondamentalisti at… -

Ancora proteste in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni Anche a Strasburgo ci sono stati scontri tra polizia e partecipanti a due cortei, secondo diversi media locali: 12mila manifestanti hanno sfilato per le strade della citta' alsaziana secondo gli ... Francia ancora in piazza. Proteste tutt'altro che pacifiche Sebbene le proteste siano state per lo più pacifiche, qualche disordine è stato registrato in diverse città dell'esagono, dove nei cortei si sono infiltrati ancora una volta i black block. Nel centro ... Pensioni, la Francia torna in piazza: l'incontro sindacati - governo è fallito Più moderate invece le parole di Borne: 'È stato un dialogo rispettoso in cui ognuno si è potuto ...dall'ultima mobilitazione che aveva fatto emergere una diminuzione dei partecipanti ai cortei. Decine ... Anche a Strasburgo ci sono stati scontri tra polizia e partecipanti a due, secondo diversi media locali: 12mila manifestanti hanno sfilato per le strade della citta' alsaziana secondo gli ...Sebbene le proteste siano state per lopacifiche, qualche disordine è stato registrato in diverse città dell'esagono, dove neisi sono infiltrati ancora una volta i black block. Nel centro ...moderate invece le parole di Borne: 'È stato un dialogo rispettoso in cui ognuno si è potuto ...dall'ultima mobilitazione che aveva fatto emergere una diminuzione dei partecipanti ai. Decine ... A Sorrento le processioni di Pasqua sono bianca e nera A Sorrento ... Napoli Turistica