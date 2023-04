Corso Garibaldi | minaccia un automobilista al semaforo | arrestato

(Di venerdì 7 aprile 2023)unaled aggredisce i poliziotti.un 45enne del Sudan con precedenti di polizia Mercoledì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare inall’angolo con via Vespucci hanno notato un uomo colpire con un bastone munito di spazzola lavavetri il parabrezza di un’auto ferma alndo gli occupanti di farsi consegnare i soldi per il lavaggio. I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che li ha aggrediti con il bastone fino a quando, dopo una colluttazione, gli agenti lo hanno bloccato; un 45enne del Sudan con precedenti di polizia è finito in manette per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna_macginger : @Uraganonikita Bosco verticale Garibaldi corso como - PerditempoXenne : @Wiki_Fred In Corso Garibaldi - radiocitta : Speriamo non siano le stesse persone , scevre da pregiudizi ideologici , che gli hanno consigliato di vietare le bi… - apetrazzuolo : VIDEO NM - Napoli, nuova opera di Filospray al Corso Garibaldi - napolimagazine : VIDEO NM - Napoli, nuova opera di Filospray al Corso Garibaldi -

Alle 20.30 spazio alla consueta Via Crucis cittadina, con partenza dalla Cattedrale (poi via Cattolica dei Greci,e piazza Duomo). Nel frattempo, in tutta la città e la provincia, ...... lungomare Mazzini, via Adria,Vittorio Veneto, piazza Alcide De Gasperi, via Franco Maccagnone, via Diaz, piazza Mokarta, via San Giuseppe, via piazza della Repubblica, viae piazza ...... piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre,Cavour, via Beatillo, via Nicolai, via Trevisani, via Abate Gimma, via Sagarriga Visconti, largo Nitti Valentini, piazzaVittorio ...

Corso Garibaldi, minaccia automobilista al semaforo ed aggredisce i poliziotti - Napoli Village - Quotidiano Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Ieri pomeriggio gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi all'angolo con via Vespucci hanno notato un ...Molti i reggini che si sono presentati puntuali, o addirittura in anticipo, allo store sul corso Garibaldi per aggiudicarsi l’uovo di cioccolato. Ma alle 17:05 delle leccornie pasquali ancora non ...