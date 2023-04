Coolio, l'autopsia svela le vere cause della morte del rapper: 'Ecco cosa lo ha ucciso' (Di venerdì 7 aprile 2023) A sette mesi dalla sua morte, un'autopsia rivela la vera causa della morte del rapper Coolio . L'artista, scomparso a settembre 2022, sarebbe infatti morto per un'overdose di fentanyl, un analgesico ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 aprile 2023) A sette mesi dalla sua, un'rivela la vera causadel. L'artista, scomparso a settembre 2022, sarebbe infatti morto per un'overdose di fentanyl, un analgesico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MutiLeonilde : RT @leggoit: #coolio, l'#autopsia svela le vere cause della morte del #rapper: «Ecco cosa lo ha ucciso» - leggoit : #coolio, l'#autopsia svela le vere cause della morte del #rapper: «Ecco cosa lo ha ucciso» - MeglioNotizie : Rapper Coolio ucciso da overdose di fentanyl, lo rivela autopsia - solostyleit : Rapper Coolio ucciso da overdose di fentanyl, lo rivela autopsia - L'artista era stato trovato morto in casa a Los… -