Convocati Sampdoria: c'è Lammers, Stankovic ne chiama 22 (Di venerdì 7 aprile 2023) Di seguito i Convocati di Stankovic per la gara della Sampdoria in casa contro la Cremonese: #SerieATIM: sono ventidue i blucerchiati di #S... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Di seguito idiper la gara dellain casa contro la Cremonese: #SerieATIM: sono ventidue i blucerchiati di #S...

Cremonese, i convocati di Ballardini per la Sampdoria ... allenatore della Cremonese, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Sampdoria. Assenti gli infortunati Chiriches, Benassi e Okereke. Di seguito la lista completa ed ... Convocati Cremonese: ancora out Okereke, Ballardini perde un centrocampista Commenta per primo Di seguito l'elenco dei convocati di Davide Ballardini in vista di Sampdoria - Cremonese di domani: oltre al solito Okereke , manca anche Benassi mentre ce la fa Meité a centrocampo. Probabili formazioni Serie A della 29giornata: le news dai campi ... domenica ore 16:30 Sampdoria, altro squalificato in difesa Dejan Stankovic deve ancora ... si spera di recuperare Okereke Nella sfida di Coppa Italia mancavano dalla lista dei convocati, Ferrari, ... Sampdoria, Sabiri-Stankovic: niente confronto a Bogliasco Con la Roma, dopo la sosta per le Nazionali, non è stato convocato a causa dei sintomi influenzali e ... Se si troverà un equilibrio, Stakovic potrebbe rilanciarlo, anche perché la Sampdoria ha ...