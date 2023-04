Contro la nave di Msf si è già messa in moto la macchina del fango

(Di venerdì 7 aprile 2023) Neanche il tempo di far toccare terra ai 440 esseri umani salvati martedì dalla Geo Barents in un intervento da manuale, «uno straordinario soccorso» ha scritto l’ex portavoce della guardia first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioAgos : RT @LBasemi: Un nave da combattimento russa entra nel porto saudita di Jeddah armata di missili ipersonici. L'unica cosa ottenuta dai balor… - unnumeroacaso : RT @fjadanza: l'Italia è come una nave sotto attacco nemico senza equipaggio, piena di ostaggi, imbottita di esplosivo, TELE-GOVERNATA da P… - Antobello : RT @LBasemi: Un nave da combattimento russa entra nel porto saudita di Jeddah armata di missili ipersonici. L'unica cosa ottenuta dai balor… - penneschi : RT @fjadanza: l'Italia è come una nave sotto attacco nemico senza equipaggio, piena di ostaggi, imbottita di esplosivo, TELE-GOVERNATA da P… - contu_nicoletta : RT @LBasemi: Un nave da combattimento russa entra nel porto saudita di Jeddah armata di missili ipersonici. L'unica cosa ottenuta dai balor… -

Bibby Marine , società con sede a Liverpool che gestisce la, ha affermato che la chiatta è ... Anche la giunta comunale di Dorset si è espressai piani del governo, affermando di avere '..."Ha detto che erano arrivati troppo tardi; unaamericana era arrivata sulla scena in un ... "è necessario progettare unaoperazione, una falsa pista che sa di realtà, che deve essere il ......in mare in mezzo alle onde con a bordo almeno 500 persone e che sul posto sta intervenendo la... Quello che fonti di governo vorrebbero far passare come il nuovo Pianogli sbarchi altro non ...

Guerra nucleare, jet e navi militari: in Taiwan (contro la Cina) e Corea del Nord la doppia crisi che allarma ilmessaggero.it

Preparandosi a lasciare gli Usa, dove ha incontrato lo speaker della Camera, la presidente di Taiwan sototlinea che il suo paese lavora per prevenire l'interferenza di Pechino nelle sue acque territor ...Il presidente francese Emmanuel Macron, nelle prime battute del bilaterale aperto ai media, ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping di “contare” su di lui per “riportare la Russia alla ragione”. “Cr ...