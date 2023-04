Contrada: “Finalmente sentenza accerta falsità mia presenza via D’Amelio” (Di venerdì 7 aprile 2023) (di Elvira Terranova) -“Hanno devastato la mia esistenza, hanno fatto di tutto per distruggermi, mettendo in giro la voce della mia presenza sul luogo della strage di via D’Amelio. Ora anche una sentenza mette nero su bianco che era tutto falso. Era una manovra di depistaggio delle indagini a mio danno e a danno del servizio di cui facevo parte, con false affermazioni di soggetti istituzionali”. A parlare con l’Adnkronos è Bruno Contrada, l’ex 007, che commenta così le motivazioni della sentenza del processo depistaggio Borsellino. I giudici nelle motivazioni si chiedono perché in un arco temporale prossimo alla strage ci si sia dedicati a diffondere la notizia, poi rivelatasi falsa, della presenza di Bruno Contrada in via D’Amelio, poco dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) (di Elvira Terranova) -“Hanno devastato la mia esistenza, hanno fatto di tutto per distruggermi, mettendo in giro la voce della miasul luogo della strage di via. Ora anche unamette nero su bianco che era tutto falso. Era una manovra di depistaggio delle indagini a mio danno e a danno del servizio di cui facevo parte, con false affermazioni di soggetti istituzionali”. A parlare con l’Adnkronos è Bruno, l’ex 007, che commenta così le motivazioni delladel processo depistaggio Borsellino. I giudici nelle motivazioni si chiedono perché in un arco temporale prossimo alla strage ci si sia dedicati a diffondere la notizia, poi rivelatasi falsa, delladi Brunoin via, poco dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Contrada: “Finalmente sentenza accerta falsità mia presenza via D’Amelio” - fisco24_info : Contrada: 'Finalmente sentenza accerta falsità mia presenza via D'Amelio': (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) -'Ha… - sstarkerr : pov: abiti in una contrada in piena campagna di un paesino sperduto di 2000 abitanti, sei finalmente tornata a casa… -