Connaturata – Opere di Riccardo Ajossa per Carme in mostra fino a maggio

(Adnkronos) – L'Associazione Carme presenta la mostra Connaturata Opere di Riccardo Ajossa per Carme. La mostra personale dell'artista all'interno della sala appena rinnovata dei Santi Filippo e Giacomo sarà l'occasione per mostrare la sua ricerca artistica. Un progetto di restituzione e valorizzazione del paesaggio naturale e culturale, frutto della residenza artistica cha ha avuto luogo lo scorso settembre 2022 tra la Franciacorta e le rive del Lago d'Iseo, nella zona liminare tra Bergamo e Brescia. Con l'idea di costruire una mappa del territorio, Madalena Carnaghi, socia di Carme e curatrice della mostra, ha proposto all'artista Riccardo Ajossa di portare la sua

