Congo, condannati all’ergastolo i sei imputati per l’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio (Di venerdì 7 aprile 2023) Per l’omicidio dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, assassinato da un commando di uomini il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Programme Mustapha Milambo, il tribunale di Kinshasa ha condannato all’ergastolo tutti e sei gli imputati. Agli inizi di marzo la pubblica accusa aveva chiesto per loro la pena di morte, che spesso in Congo viene tramutata in una condanna al carcere a vita. Lo Stato italiano, durante l’udienza dedicata all’arringa della difesa, aveva chiesto per gli imputati la condanna alla carcerazione in alternativa pena capitale. Nella Repubblica Democratica del Congo la pena di morte non viene applicata da 20 anni, nonostante ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Peritaliano in, assassinato da un commando di uomini il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Programme Mustapha Milambo, il tribunale di Kinshasa ha condannatotutti e sei gli. Agli inizi di marzo la pubblica accusa aveva chiesto per loro la pena di morte, che spesso inviene tramutata in una condanna al carcere a vita. Lo Stato italiano, durante l’udienza dedicata all’arringa della difesa, aveva chiesto per glila condanna alla carcerazione in alternativa pena capitale. Nella Repubblica Democratica della pena di morte non viene applicata da 20 anni, nonostante ...

