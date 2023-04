Congo, Attanasio: ergastolo per i sei imputati accusati di omicidio (Di venerdì 7 aprile 2023) Le sei persone accusate dell'omicidio dell'ambasciatore d'Italia in Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo sono state condannate all'ergastolo. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Le sei persone accusate dell'dell'ambasciatore d'Italia in, Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo sono state condannate all'. La ...

